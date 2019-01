Explosion rue Léopold à Liège : le propriétaire marchand de sommeil ?

Mehmet Calik a-t-il oui ou non profité de la faiblesse de ses locataires de la rue Léopold ? leur a-t-il réclamé des loyers trop élevés pour des appartements trop petits ou insalubres ? Si oui, alors il est un marchand de sommeil. C'est la thèse de la procureure du roi.

Cafards, saleté, électricité insuffisante, escalier branlant

L'immeuble de Mehmet Calik explose en janvier 2010 à Liège. 14 personnes meurent. C'est là que commence l'enquête qui aboutit à le qualifier de marchand de sommeil. La procureure cite des témoignages. Au cinquième, il y avait au moins six personnes. Certains avec des loyers de trois cents euros. Et dans tout l'immeuble, les locataires étaient en situation précaire : saisonniers sans papiers, chômeurs, allocataires du CPAS ou de la mutuelle. Tous sauf un. Et la procureure cite encore : cafards, saleté, électricité insuffisante, chauffage absent, escalier branlant. Selon les témoignages des anciens locataires, Mehmet Calik traîne quand il faut réparer. Il se montre agressif et vénal.

Dans ses réponses à la présidente, Mehmet Calik reste flou. Les Bulgares du cinquième ? Ils étaient là depuis la veille - et parce que leur auto était en panne. Ils allaient repartir. Pour son avocate, le dossier est insuffisant. "La prévention de marchand de sommeil requiert toute une série d'éléments qui ne nous semblent pas réunis" argumente l'avocate Séverine Solfrini. "Le fait d'avoir dans son immeuble des personnes qui sont sans papiers, en situation administrative ou financière précaire, ce n'est pas suffisant au regard de la loi. Il faut encore que le propriétaire ait profité de manière anormale de la situation. Et ça ne nous semble pas établi en l'espèce."

Une influence du verdict sur le "vrai" procès

Elle craint un téléscopage avec le dossier de l'explosion : si le propriétaire est condamné comme marchand de sommeil, ça devient plus facile de le rendre responsable de la tragédie de janvier 2010. "Ca colore nécessairement le dossier. Lorsque vous imaginez un propriétaire qui est capable d'exploiter la misère humaine et la précarité sociale, ça devient plus facile de le présenter comme quelqu'un qui n'a pas correctement entretenu son immeuble et dès lors de le rendre responsable des faits tragiques de janvier 2010."

Si le logement est insalubre, explique la procureure, tout loyer est anormal. Ca constitue l'infraction. Elle réclame 24 mois de prison, avec un sursis éventuel, plus la confiscation de tous ses loyers depuis 2005. La défense de Mehmet Calik conteste tout. Y compris la validité d'un rapport d'expertise établi sur un immeuble absent puisque démoli dans l'explosion. Elle demande l'acquitement.