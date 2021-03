Explosion rue Léopold à Liège: le propriétaire de l'immeuble réclamera son acquittement

Le procès des personnes poursuivies dans le cadre de l'explosion de la rue Léopold, survenue en janvier 2010, a débuté mardi après-midi devant la cour d'appel de Liège. Le propriétaire de l'immeuble concerné par l'explosion a été entendu et a contesté avoir commis une faute à l'origine de l'explosion.

L'explosion de la rue Léopold était survenue à Liège la nuit du 26 au 27 janvier 2010. Elle avait provoqué l'effondrement d'un immeuble et l'effondrement partiel de l'immeuble voisin durant les opérations de secours. Parmi les décombres des immeubles, les corps de 14 personnes avaient été découverts. La catastrophe avait aussi fait 19 blessés.

Quatre prévenus avaient comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d'une prévention liée à l'homicide involontaire, par défaut de prévoyance et de précaution, de 14 personnes ainsi que de coups et blessures involontaires, par défaut de prévoyance et de précaution, commis sur 19 personnes.

Mehmet C. (63 ans), le propriétaire de l'immeuble, condamné en première instance à une peine de 14 mois de prison avec sursis pour la moitié ainsi qu'à une amende de 2.750 euros, réclamera son acquittement ainsi que la prescription des faits qui lui sont reprochés.

Lors de cette première audience, il a répété que l'installation de gaz dans son immeuble était conforme et qu'il avait fait appel à une entreprise pour réaliser les travaux et les opérations de contrôle. Le prévenu a soutenu avoir respecté les injonctions de mise en ordre de ses installations de gaz et a rejeté toute notion de négligence ou d'erreur.

Pour expliquer l'origine de l'explosion, Mehmet C. a émis l'hypothèse d'une cuisinière au gaz qui aurait été laissée allumée par une locataire de l'immeuble.

Plusieurs audiences seront consacrées à l'examen de ce dossier dans les prochains jours.