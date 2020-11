Explosion rue Léopold à Liège: il y aura un procès en appel

Le dossier de l'explosion rue Léopold est encore loin d'être refermé. Ce drame avait fait 14 morts et 20 blessés, fin janvier 2010.

Comme le précise Sudpresse, quasi tous les intervenants ont décidé de faire appel du récent jugement en correctionnelle.

La quasi-totalité des intervenants, c'est-à-dire: le propriétaire de l'immeuble, -condamné à 14 mois de prison avec sursis-, l'intercommunale des pompiers -elle aussi jugée coupable d'homicide involontaire mais qui a obtenu la suspension du prononcé-, et les parties civiles. Maitre Christian Botteman, avocat de trois des familles endeuillées: "Au départ, elles ne souhaitaient pas aller en appel du jugement. Elles n'étaient pas satisfaites par le jugement prononcé. Elles vont en appel sur l'aspect responsabilités parce que d'autres ont décidé d'aller en appel. Dans ces conditions, nous étions obligés de suivre ces appels et de demander qu'un nouveau procès sur les responsabilités ait lieu en degré d'appel".

Sur le fond, l'avocat estime que certains s'en sont sortis à bon compte: "Nous avons du mal à comprendre pourquoi on a reproché des manquements fautifs au service prévention de l'intercommunale d'incendie, alors que les mêmes manquements ont été commis au sein de la Ville de Liège, au sein du service de sécurité et salubrité publique, et que ces mêmes manquements n'ont pas été jugés fautifs". Le service de sécurité et salubrité de la Ville de Liège qui a effectivement été acquitté lors du procès en correctionnelle.

Une première audience pourrait avoir lieu dès le mois prochain pour fixer le calendrier de ce nouveau procès, en appel cette fois. Et le temps presse car le délai de prescription au pénal est presque atteint.