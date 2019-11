Explosion de la rue Léopold : on sait qui sera jugé devant le tribunal correctionnel

Près de dix ans après les faits, on sait désormais qui sera jugé pour l’explosion de la rue Léopold à Liège. Comme le précise Sudpresse, la chambre des mises en accusation a en effet rendu son arrêt à propos de ce drame qui a fait 14 morts, une vingtaine de blessés, et a sinistré tout un quartier, ce triste 27 janvier 2010.

Qui comparaîtra devant le tribunal correctionnel ?

L’intercommunale des pompiers, deux employés du service prévention de la Ville de Liège et le propriétaire du bâtiment sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. La plupart étaient allés en appel d’une décision similaire de la chambre du conseil. A l’époque, celle-ci avait déjà estimé que les pompiers, qui avaient été appelés pour une odeur suspecte 3 jours avant l’explosion, avaient tiré des " conclusions prématurées de leur intervention", bref qu’ils étaient passés complètement à côté de cette fuite de gaz " et que le service de prévention de la ville " n’avait pas adopté le suivi adéquat". La chambre du conseil avait jugé que la responsabilité du propriétaire de l’immeuble était aussi engagée. Tout cela vient d'être confirmé en appel.

Pompiers, employés de la ville et propriétaire de l'immeuble devront donc s’expliquer devant le tribunal correctionnel. "C’est un soulagement pour les familles, explique Louisa Spadazzi, l’avocate des familles de Pierre et Alexis, deux jeunes hannutois morts dans l’explosion. On sent maintenant qu’on va pouvoir aller de l’avant. Et le service de prévention, que nous visions depuis le début et qui, selon nous, n’a pas fait son travail au niveau du suivi de l’immeuble qui a explosé, est renvoyé devant le tribunal correctionnel, c’est très important. Ce drame aurait pu être évité si toutes les précautions avaient été prises.

La prescription était proche

Et il était temps que la décision tombe. Car dans quelques mois, il y aurait eu prescription. Il s’agit pourtant d’un des pires drames qu’ait connu la ville de Liège dans son histoire récente.