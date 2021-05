Explosion de la rue Léopold : le propriétaire de l’immeuble ira en cassation

Mehmet C., le propriétaire de l’immeuble qui avait été détruit par une explosion de gaz lors du drame de la rue Léopold en janvier 2010, introduira un pourvoi en cassation contre sa condamnation, a indiqué jeudi son avocate, Me Shirley Franck. Il avait été condamné par la cour d'appel de Liège à une peine de 18 mois de prison ferme.

L’explosion de la rue Léopold était survenue à Liège la nuit du 26 au 27 janvier 2010. Elle avait provoqué l’effondrement d’un immeuble et l’écroulement partiel de l’immeuble voisin durant les opérations de secours. Parmi les décombres, les corps de 14 personnes avaient été découverts. La catastrophe avait aussi fait 19 blessés. Le propriétaire de l’immeuble avait été poursuivi pour les homicides involontaires, par défaut de prévoyance et de précaution, de 14 personnes ainsi que pour des coups et blessures involontaires, par défaut de prévoyance et de précaution, commis sur 19 personnes. Mehmet C. avait été condamné à une peine de 18 mois de prison ferme. "Il a décidé d’introduire un pourvoi en cassation contre sa condamnation, car il conteste l’arrêt prononcé contre lui", a indiqué Me Franck.