Explosion d'une maison à Jalhay: il s'agit bien d'un suicide

Une maison a été soufflée suite à une explosion dimanche à Sart, sur la commune de Jalhay. Et désormais, il n'y a plus de doute: c'est bien le résultat d'un suicide. Moins de trois heures avant l'explosion, l'occupant de la maison s'est rendu à Spa. Il y a acheté deux bonbonnes de gaz dans un commerce et deux autres dans un second. Il a été filmé par des caméras de surveillance. Il a expliqué devoir faire fonctionner un barbecue à gaz. Or, il n'en possédait pas. La maison n'était pas non plus équipée de cuisinière à gaz.

Les services de secours ont retrouvé les quatre bonbonnes ouvertes et placées dans une pièce, avec au milieu, le corps du septuagénaire. Les raisons de son geste sont encore inconnues.

Son identité ne fait désormais plus aucun doute non plus pour le parquet. Il était en effet toujours revêtu des vêtements qu'il portait lorsqu'il a été filmé à Spa. Il avait aussi des bijoux qui ont été reconnus par ses proches.