Explorer deux lacs tchétchènes : le défi réalisé par cinq plongeurs liégeois

Il y en a qui pratiquent la plongée dans les carrières en Belgique ; d’autres qui le font dans les eaux turquoise des Caraïbes ; et puis il y a ceux qui montent de véritables expéditions pour aller plonger dans des lieux inexplorés. C’est le cas d’un groupe de quatre hommes et une femme issus d’une école de plongée de Liège. Ils viennent de rentrer d’une exploration de lacs en… Tchétchénie, une des républiques de la Fédération de Russie. " Ça consistait en une série d’exploration systématique de lacs en altitude en Tchétchénie. Des lacs qui étaient inexplorés. C’était donc vraiment un voyage d’exploration là où personne n’a jamais été ", précise Jérémy Ransy, responsable de l’expédition.

Une véritable aventure pour ces plongeurs - © Divemonkey - Jérémy Ransy Dans cette région montagneuse du Caucase russe que constitue la Tchétchénie, deux lacs en particulier (Kézénoï-Am et Galantchoj-Am) ont fait l’objet d’une exploration par les plongeurs de l’école liégeoise. Avec à la clé certaines surprises : " Dans un des lacs, au niveau de la biologie, il y a toute une série d’endémismes. Il y a un certain type de truites dans le Kézénoï-Am, qui est inscrit au livre rouge en Russie et qui est une espèce qu’on ne peut trouver que là et qui est une espèce protégée, comme tout le lac en fait ", détaille-t-il.

Il a fallu une sacrée logistique pour mener à bien le défi - © Divemonkey - Jérémy Ransy Une expédition qui aura été un vrai défi en termes de préparation : " On a dû aller acheter un compresseur à Moscou et le faire livrer 2000 km plus bas, en Tchétchénie. On s’est arrangé avec un centre de plongée de Saint-Pétersbourg pour avoir du matériel technique spécifique. On a pris un contact avec des gaziers russes pour avoir une livraison d’hélium et d’oxygène, par exemple ", ajoute le plongeur.

Les lacs explorés se trouvent dans une région montagneuse. Il y avait des conséquences pour les plongeurs. - © Divemonkey - Jérémy Ransy Pour ces plongées en altitude, il a aussi fallu s’adapter : " Avec la diminution de la pression atmosphérique en altitude, les plongées ne sont pas les mêmes et donc les paliers de décompression à effectuer ne sont pas les mêmes qu’en Belgique. On ne peut pas non plus franchir certains cols directement après avoir plongé en altitude. En l’occurrence ici, c’était quand même 2000 mètres à respecter ".

Une nouvelle expédition est déjà en préparation - © Divemonkey - Jérémy Ransy Une nouvelle expédition se profile à l’horizon. La destination reste secrète mais elle s’annonce encore plus extrême et inexplorée.