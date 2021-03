Expansion de l'aéroport de Liège: inquiets, les riverains lancent une pétition

Plus de trafic, des avions plus gros. L'aéroport de Liège est en pleine expansion et il compte bien continuer à grandir. Et ce n'est pas au goût des riverains: nuisances sonores, pollution, crainte d'une dévaluation de leur bien.

L'aéroport vient de lancer une étude d'incidence en vue du renouvellement de son permis d'exploitation, dans deux ans. Et la grogne s'organise du côté des riverains. Ils estiment que l'étude d'incidence sur l'activité de l'aéroport ne va pas assez loin.

On nous annonce un vol toutes les 8 minutes 30

Thierry Hock, habitant de Saint-Georges-Sur-Meuse, fait partie des initiateurs de cette pétition. Il nous parle de ses inquiétudes: "Quelle sera l'influence au niveau sonore et au niveau de la pollution de l'air? Qu'est-ce qui est envisagé pour limiter ces influences? Qu'est-ce qui est prévu pour sanctionner éventuellement les contrevenants si d'aventure il y en avait qui ne respectaient pas les couloirs aériens, essentiellement? Et enfin, pour moi, ce qui est fort important, c'est de redéfinir les zones d'influence eu égard à ce qui va nous arriver au niveau des avions. On nous annonce quand même 65.000 vols par an, ce qui représente pour nous en moyenne un vol toutes les 8 minutes 30".