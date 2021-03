Exhumations à Stavelot : le plus dur côté du métier de fossoyeur

C’est une démarche qui s’effectue généralement une fois par an et c’est aussi la partie la plus difficile du métier de fossoyeur. Il s’agit de l’exhumation des corps se trouvant dans des caveaux dont la concession n’a pas été renouvelée, ou dans des tombes laissées à l’abandon.

A Stavelot, c’est ce mercredi qu’une quinzaine de tombes vont voir leurs occupants rejoindre un ossuaire. Le cimetière y est d’ailleurs fermé cette semaine pour cette raison.

Les exhumations constituent sans nul doute la pire tâche pour un fossoyeur. Humainement, difficile d’en sortir indemne : " Ça va être ma troisième session d’exhumations. Après journée, il vaut mieux rentrer chez soi, écouter un maximum de musique, ou aller se balader, voire boire un bon verre, parce qu’on a vu des choses pas trop agréables la journée, et on a senti des odeurs assez particulières, mais je pense qu’en premier, c’est prendre une bonne douche quand on rentre ", explique Quentin Liket, responsable des cimetières de Stavelot.

Une tâche qui s’effectue avec respect. Quant aux os, ils rejoignent un ossuaire : " Ils finissent dans l’ossuaire, après tri du cercueil, et une fois qu’on a déposé tous les os en ossuaire, on disperse de la chaux vive dessus afin qu’ils disparaissent complètement dans les années à venir ", précise-t-il.

Formation

Les fossoyeurs sont formés par la Région wallonne à ce type de tâches. Et c’est bien nécessaire, témoigne Quentin Liket : " J’ai participé à plusieurs formations : sur la gestion des cimetières, le taillage de pierres, l’accueil des pompes funèbres et des gens, et sur les exhumations en théorie et en pratique. On nous donne beaucoup de techniques pour ne pas avoir à toucher le corps ou ne pas voir trop le corps en décomposition. C’est un travail que beaucoup apprennent sur le tas mais c’est bien mieux d’être formé ".

Ce mercredi, une vingtaine de fossoyeurs seront présents à Stavelot pour des exhumations dans une quinzaine de tombes. Ce sera aussi la partie pratique de leur formation.