Exercice de décontamination pour l'équipe chimique, biologique, radiologique et nucléaire du CHR de Huy

Un camion rempli d’un produit chimique qui explose et des personnes contaminées qui, sans attendre les services de secours, se rendent aux urgences : c’est le scénario d’un exercice qui s’est déroulé ce jeudi au Centre Hospitalier Régional de Huy.

Tous les hôpitaux doivent s’organiser pour faire face à pareille situation. Dans le cadre de son plan d’urgence hospitalier, le CHRH s’est doté d’une équipe CBRN, c’est-à-dire Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire. Elle est en cours de formation. Elle comprend douze infirmières et infirmiers volontaires. Cinq autres viennent de postuler. Ce jeudi, les membres de l’équipe se sont donc exercés à accueillir et à décontaminer des victimes d’un accident chimique.

Deirdrey Vitoux est infirmière en gériatrie en temps normal. Nous la surprenons en plein exercice, en tenue de protection, dans le sas de décontamination amovible installé à l’entrée des urgences. Elle explique : "Ici, je récupère les gens qui sont dans la douche, je m’assure qu’ils se lavent bien partout. Après quatre minutes de douche, quatre minutes de décontamination, je leur demande de sortir, je fais un essuyage et puis je les envoie vers ma collègue qui s’occupe de l’habillage."

Sébastien Sohet est le coordinateur des plans d’urgence au CHRH : "En gros, ceci est fait pour bloquer les gens, les décontaminer. Après, ils peuvent être pris normalement en charge dans le service des urgences. C’est une équipe de volontaires qui viennent de différents services mais pas des urgences. Actuellement, ils ont eu deux journées de formation. On a appliqué les techniques et ici ils vont vraiment les mettre en place en condition plus ou moins réelle."

Deirdrey Vitoux relève : "On n’est jamais à l’abri de quoi que ce soit qui peut se passer à l’extérieur. Au moins, on est préparés. On est motivés pour faire ce genre d’exercice et en demande. C’est très intéressant."

Le déshabillage des membres de l’équipe CBRN après les opérations de décontamination est un des moments les plus délicats. Sébastien Sohet explique : "Le gros risque de contamination pour le personnel, c’est de s’auto-contaminer lors du déshabillage. On est porteur d’éléments contaminants des personnes qu’on a gérées. La moindre petite erreur peut être lourde de conséquences. Donc une grosse partie du training en fait se donne dans l’application des techniques de déshabillage."