Excès de vitesse: tolérance zéro grâce aux amendes administratives

Les procès verbaux pour excès de vitesse classés sans suite, ce sera bientôt terminé. La Wallonie a décidé de changer de tactique. Puisque les parquets sont dépassés par le traitement de ces nombreux pv, c'est la Wallonie qui va agir. Désormais toute infraction contastée sera bel et bien sanctionnée. Le classement sans suite faute de moyens humains pour traiter les pv, ce sera du passé. Cela concerne uniquement les routes et les dépassements de 20 à 30 kms/h par rapport à la norme.

Désengorger les parquets

Le décret doit encore être voté au Parlement wallon. Son application devrait permettre de donner un peu d'air aux parquets de police: "Cela devrait permettre en effet de désengorger les parquets de toute une série d'infractions,les excès de vitesse notamment, qui sont de gros volumes pour les parquets de police", explique Christian de Valkeneer, le procureur général de Liège.

Quant au montant des amendes, il ne devrait pas vraiment changer. "L'idée de la Région wallonne, c'est d'aligner les tarifs sur ceux qui sont appliqués par le fédéral. On ne veut pas avoir un système où les excès de vitesse seraient plus chèrement payés au niveau wallon qu'au niveau fédéral et inversement".

La mise en place du système devrait se faire dans le courant de l'année prochaine.