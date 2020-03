EVS dans l'incertitude ne publie pas ses prévisions pour 2020

EVS ne publie pas de prévision de chiffre d'affaire pour l'année 2020. Les grands événements comme les jeux olympiques et les tournois sportifs devaient rapporter beaucoup d'argent à ce groupe spécialiste des équipements video. Ces événements sportifs sont reportés les uns après les autres.

Par contre, le confinement pourrait augmenter la demande pour d'autres produits de diffusion video. EVS traverse donc une période d'incertitude et préfère ne pas publier de chiffres prévisionnels. Le dividende qui devait être payé fin mai ne le sera pas non plus.