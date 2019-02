Evolution positive pour le marché immobilier liégeois

L’évolution du marché immobilier liégeois a été plutôt favorable en 2018. C’est ce qui ressort des chiffres des notaires de la province de Liège. Le prix moyen des maisons a progressé de quatre pourcents tandis que celui des appartements a augmenté de 6,9 pc. Avec une augmentation de l’activité immobilière de 6,1 pc, la province de Liège enregistre le deuxième plus haut taux du pays, derrière la province de Namur (+9 pc)

Sur les cinq dernières années, les prix ont fortement progressé en province de Liège : + 12 pc pour les maisons, +14,8 pc pour les appartements, alors que l’inflation était de 7 pc durant cette période. Des tendances favorables que les notaires liégeois attribuent notamment à l’attractivité des taux hypothécaires, malgré les conditions d’octroi très strictes que continuent de poser les banques. Une situation qui entraîne l’obligation pour les candidats acquéreurs de disposer de fonds propres relativement importants. De plus, lorsque les biens sont mis en vente à un prix raisonnable et sont en bon état et/ou bien situés, le délai de mise en vente se situe entre trois et six mois.

Maisons : Neupré la plus chère

Au niveau des maisons, c’est le long des axes autoroutiers (E40 et E42) que les prix restent le plus élevés, principalement pour des raisons de mobilité. Alors que le prix moyen d’une maison en Belgique est de 251.584 euros contre 189.257 euros en Wallonie, ce prix moyen est de 181.852 euros en province de Liège. Si on regarde par arrondissement, on observe une forte disparité entre les extrêmes : 172.878 euros dans celui de Liège contre 205.411 euros en moyenne dans celui de Waremme. Huy (192.499 euros) et Verviers (190.860 euros) si situent à mi-parcours.

C’est dans l’extrême sud de la province (Burg-Reuland et Trois-Ponts) que les maisons sont les moins chères, tout comme dans les communes de la zone industrielle de la Meuse (Seraing, Saint-Nicolas, Herstal). Des prix qui s’expliquent tantôt par l’éloignement géographique, tantôt par la nature des habitations dans les zones industrielles (petites maisons relativement anciennes). Les plus chères se situent dans la zone sud de la Ville de Liège (Neupré, Esneux, Chaudfontaine et Sprimont) dans les communes du pays de Herve et dans la zone de Spa et des Fagnes. L’écart entre le prix moyen est très important entre la commune la plus chère (Neupré, 266.763 euros) et la moins chère (Burg-Reuland, 127.536 euros)