Évacuation de la salle de guindaille à Droixhe : incidents entre des étudiants et un groupe de personnes non identifiées

La salle de guindaille à Droixhe a été évacuée ce dimanche soir en milieu de soirée. Selon la police, il y a eu une altercation entre un groupe d’étudiants et des personnes non identifiées.

Les circonstances restent floues, mais d'après la police de Liège, il y a eu des échanges d’insultes, de coups, et même des jets de pierres et de barrières, prises sur le chantier du tram. De notre côté, nous avons joint plusieurs jeunes présents à la soirée, ils disent avoir été pris pour cible par un groupe externe et s’être réfugiés dans la salle.

Suite à ces incidents, le comité de baptême organisant la soirée a demandé à ses membres de ne pas venir sur place et conseillé à ceux qui étaient en route de retirer les symboles du folklore tels que les pennes, toges et capes.

La police de Liège a été alertée peu après 21h. À son arrivée, les échauffourées avaient cessé et ne restaient plus sur place que des étudiants. Vu le climat, la police a décidé de mettre fin à la soirée de baptême qui se déroulait dans la salle.

Les forces de l’ordre précisent qu’il n’y a pas eu de blessé, ce que nous confirment plusieurs étudiants. La police est restée à leurs côtés pour encadrer l’évacuation de la salle et s’assurer que les étudiants rentrent en toute sécurité. Elle a également raccompagné à l’hôtel de police plusieurs jeunes désireux de porter plainte.