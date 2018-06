Eurogym 2018 à Liège: le compte à rebours est lancé

Pas moins de 4.500 gymnastes sont attendus à Liège du 15 au 19 juillet 2018 dans le cadre de la 11e édition de l'Eurogym, s'est réjoui vendredi Robert Meureau, député provincial en charge des Sports.

Le comité d'organisation local ainsi que les députés provinciaux Robert Meureau et Muriel Brodure, en charge de l'enseignement, ont lancé vendredi, aux galeries Saint-Lambert à Liège, le compte à rebours de l'Eurogym 2018, à 30 jours de l'ouverture. L'événement, organisé pour la 2e fois en Belgique, après Gand en 2006, se déroulera en Cité ardente du 15 au 19 juillet prochains. Pas moins de 188 groupes, issus d'une vingtaine de pays, ont confirmé leur participation. Parmi eux, on compte près de 700 gymnastes belges, soit la deuxième plus importante délégation après le Portugal.

Robert Meureau a souligné le caractère populaire de la gymnastique sachant que l'on compte "une petite centaine de clubs, avec 12.500 adhérents" en province de Liège.

Cet événement, organisé tous les deux ans par l'Union Européenne de Gymnastique (UEG), rassemble des gymnastes âgés de 12 à 18 ans et issus des 50 fédérations nationales composant l'UEG. A côté des prestations sportives, des activités ludiques, culturelles ou éducatives seront proposées aux athlètes durant leur séjour.

"Il n'y a pas de compétition, pas d'évaluation. Il s'agit de donner aux différents groupes le plaisir de monter sur scène et de présenter ce qu'ils auront préparé durant la saison. Les représentations sont ouvertes à toutes et tous, gratuitement", précise Christophe Dortu, président du comité d'organisation locale.

L'Eurogym 2018 s'ouvrira le dimanche 15 juillet, dès 13 h, avec deux parades composées des participants qui traverseront la ville pour rejoindre la place Saint-Lambert, où se déroulera dès 15 h la cérémonie d'ouverture. Une parade partira de la place de l'Yser et l'autre du parc d'Avroy.

Les démonstrations combineront numéros de danse aux éléments gymniques utilisés en tumbling, gymnastique rythmique ou acrobatique. Elles se dérouleront les 16, 17 et 18 juillet à trois endroits de la ville (Espace Tivoli, parc de la Boverie et esplanade Saint-Léonard).