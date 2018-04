Les ouvriers flémallois d'Eurogal restent dans le périmètre d'ArcelorMittal

Les syndicalistes liégeois d'ArcelorMittal ont été convoqués ce jeudi après-midi, et la direction a livré quelques détails sur les ventes d'outils que la multinationale a proposées aux autorités européennes, afin d'être autorisée à acheter le sidérurgiste italien Ilva, sans enfreindre les règles de la concurrence. Au terme d'une phase d'exploration, plusieurs marques d'intérêts ont été récoltées, et, sans encore parler de décisions fermes, les choses commencent à se préciser.

Selon nos informations, les lignes de galvanisation IV et V, à Flémalle, vont être cédées, mais finalement pas la filiale Eurogal. Il faut dire que cette usine de 80 travailleurs est un fleuron: elle protège les tôles pour l'industrie automobile grâce à un bain de zinc, d'aluminium et de magnésium. En vingt ans d'existence, Eurogal a fourni l'acier qui a servi à fabriquer une dizaine de millions de voitures... Ce procédé a été mis au point dans le bassin liégeois, avant d'être dupliqué dans d'autres unités, allemandes et espagnoles, notamment. Mais finalement donc, Eurogal n'est pas concernée par la recherche d'un acquéreur.

Par contre, et c'est une demi surprise, le site de Tilleur dans sa totalité quitterait le périmètre d'ArcelorMittal. Dans sa totalité, c'est-à-dire en ce compris la ligne de fer-blanc qui, lors des discussions du mois de mars, a pourtant semblé épargnée...

Une question de concentration

Selon certains experts, le groupe ArcelorMittal produit environ un tiers des aciers plats au carbone de la zone européenne, mais s'il englobe les tonnages transalpins, cette proportion monterait à 40%, une position de domination, une prépondérance, qui le mettrait en situation de pousser les tarifs à la hausse. Le paradoxe, c'est que l'intérêt d'ArcelorMittal dans l'opération Ilva, c'est peut-être principalement de contrôler une société qui, en mauvaise posture financière, est souvent tentée de brader les prix.

Un "dégraissage" de trois à quatre cents personnes

Difficile, à ce stade, de déterminer l'impact social de cette annonce. Il n'est pas question de fermeture ou de désengagement, mais de changements de propriétaires. Sur 1200 travailleurs d'ArcelorMittal, 350 pourraient passer d'un employeur à un autre. Pour les gens, dans les ateliers et dans les bureaux, c'est une période d'incertitudes qui s'ouvre....