Eupen: un tampon pour vérifier la propreté des mains des enfants

C'est l'un des gestes barrières pour se protéger contre le Covid-19: bien se laver les mains. Mais il est important de le faire correctement.

Et pour rappeler aux enfants qu'ils doivent se laver les mains régulièrement, une société liégeoise (Eupen) a trouvé la solution: un tampon à imprimer sur le dos et la paume de la main, qui s'efface au fur et à mesure que l'enfant se lave les mains. Jacques Ahn, Directeur de "Colop Arts&Crafts", société spécialisée dans la production de tampons à encre: "Le matin, on prend le tampon, on l'imprime sur l'intérieur de la main, puis on l'imprime sur l'extérieur de la main, on laisse sécher 10 secondes, et pour faire disparaître le petit monstre ainsi imprimé, il faut se laver les mains entre 3 et 5 fois pendant la journée, avec du savon et de l'eau chaude". Le but est que le monstre ait complètement disparu lorsque l'enfant se met au lit le soir.