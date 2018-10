A Eupen, le CSP de Joky Ortmann reste premier parti et augmente même son nombre de sièges, passant de 8 à 9 élus. Ce siège, il le prend au PFF, qui perd un siège et passe à six sièges. Le deuxième parti eupenois est Ecolo, qui se maintient à 7 sièges, tout comme le SP plus à trois sièges.