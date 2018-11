Eupen: Fred Evers est décédé à 83 ans

Une imposante figure politique de la Communauté Germanophone de Belgique vient de s'éteindre: Fred Evers est décédé à l'âge de 83 ans.

Alfred Evers était membre du PFF, le parti libéral germanophone. Sa carrière politique l'a notamment conduit à exercer le maïorat d'Eupen durant 24 ans, entre 1977 et 2000. Outre le Conseil communal de sa ville, il a siégé dans de nombreuses assemblées. La première était feu le Conseil culturel de la Communauté de langue allemande. Il y a eu ensuite la Chambre des représentants, le Sénat, le Conseil régional wallon et son successeur le Parlement wallon, le Conseil provincial de Liège et bien sûr le Parlement germanophone, qu'il a présidé de 1999 à 2004.