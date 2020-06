Eupen: des masques FFP2 réutilisables à l'infini

Beaucoup de petites et grandes entreprises se sont lancées dans la fabrication de masques en tissus lavables dans notre pays. Une entreprise d'Eupen a, elle, été un cran plus loin. Elle a conçu des masques FFP2 lavables, stérilisables et réutilisables à l'infini. Tout cela pour un prix assez modique et conçu de A à Z dans notre pays. Elle s'étonne de ne jamais avoir reçu de réponse à ses propositions envoyées au gouvernement fédéral. Nous nous sommes rendus à Eupen.

15.000 masques par jour

De cette usine, ce sont habituellement des pièces détachées à destination de grandes marques automobiles qui sont produites chaque jour.

Mais depuis quelques semaines, une nouvelle ligne de production a été installée. Elle est capable de produire 15.000 masques par jour. Des masques haute protection pour lesquels il suffit simplement de changer de filtre tous les jours après les avoir lavés. Alexander Weisse, directeur de Weimat: "On a déjà fait des tests, on les a mis dans le lave-vaisselle, on les a mis dans l'eau bouillante, 50 fois, 100 fois. On peut les stériliser. On a aussi trouvé une solution pour le milieu médical parce que eux doivent les stériliser à plus ou moins 120 degrés pendant 20 minutes, et on a trouvé une matière qui tient".

Une production 100% belge

Seul le dessin original du masque provient d'un dentiste canadien qui avait partagé son idée sur internet.