Etude d'incidence sur Liège Airport : plusieurs centaines de réclamations

Plusieurs centaines de réclamations ont été introduites dans le cadre de l’étude d’incidences qui doit être réalisée en vue du renouvellement du permis d’environnement pour l’exploitation de Liege Airport. La plupart de ces réclamations émanent de riverains directs et de communes proches de l’aéroport. Certaines viennent toutefois de communes néerlandaises.

Plusieurs institutions ont également adressé diverses remarques et recommandations. C’est le cas de la Ville de Liège ou de Liège Métropole, qui regroupe les 24 bourgmestres de l’arrondissement de Liège et le Collège provincial. Cette dernière insiste pour que l’étude objective scientifiquement et complètement l’impact positif et négatif de l’activité aéroportuaire. Pour Liège Métropole, il faut aussi étendre de manière large le périmètre de l’étude d’incidences et bien prévoir l’évolution du cadre légal entourant le développement du site de l’aéroport.

Parmi les réclamants se trouvent aussi des mouvements comme le Comité Liège Air Propre (CLAP) et Stop Alibaba & Co. Une pétition de riverains de Saint-Georges rassemblant plus de 550 adresses a également été déposée.

L’étude d’incidence qui va être réalisée sera jointe à la demande de permis d’environnement. Le public pourra alors de nouveau s’exprimer puisqu’une telle demande de permis requiert une enquête publique. Au final, c’est la Région wallonne qui accordera ou non le renouvellement du permis pour une durée de 20 ans.