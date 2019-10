Etre vétérinaire et travailler à distance ... c'est possible !

On parle souvent de mondialisation pour l’économie. Cette globalisation se développe aussi dans le secteur des soins vétérinaires. Il existe plusieurs plateformes internet qui regroupent des vétérinaires du monde entier. Ils sont amenés à rendre des diagnostics sans jamais ausculter un seul animal. C’est le cas du Dr Maya Esmans. Installée à Esneux, elle analyse des radios et des scanners venus des 4 coins du monde.

Ni aboiement, ni miaulement ! Chez le docteur Esmans, les chiens et les chats sont sur l’écran, sous forme de radio. "Par exemple, ici j’ai un chien qui boite et il vient d’Irlande. On a réalisé un scanner de ses épaules et ses coudes. On m’a demandé de les analyser pour comprendre pourquoi il boite", explique le docteur Esmans.

Maya Esmans travaille pour une grande plateforme internationale, Vetct. Chaque jour, elle reçoit des dizaines de radios ou scanners des 4 coins du monde. Elle les scrute et renvoie son diagnostic et ça ne concerne pas que les animaux domestiques. "J’ai déjà eu plusieurs choses comme des tortues, des oiseaux, des tigres, des koalas. L’anatomie, il faut la connaître bien précisément. Parfois l’anatomie est publiée, parfois elle ne l’est pas et dans ce cas-là, on a des spécialistes avec qui on peut discuter pour avoir une idée plus globale du cas", raconte-t-elle.

Pour cette jeune mère de famille, vétérinaire à distance, à domicile, sans réelle garde, c’est un plus. Quant aux papouilles, elles les réservent à ses 2 chiens et ses 2 chats, couchés près d’elle dans son petit bureau.