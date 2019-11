Etincelle d'or et autres distinctions pour redorer le blason des filières techniques

Une "étincelle d’or" pour récompenser les meilleurs soudeurs ou un "mécatrophy" pour distinguer les bons usineurs. Voilà quelques-uns des prix décernés par le secteur de l’industrie technologique pour encourager les jeunes talents.

Tous les ans l’IFPM, une structure créée par les syndicats et les patrons du secteur organisent un concours. Sont concernés : les apprentis soudeurs, électriciens, mécaniciens ou techniciens en usinage. Objectif : offrir un premier contact à ces futurs diplômés avec le monde du travail mais aussi, donner une meilleure image de ces formations professionnelles, souvent dénigrées.

Etincelle d’or à l’épreuve d’électrode enrobée

21 ans, tout juste diplômé et déjà un contrat à durée indéterminée de soudeur. Le palmarès bien étoffé de Carmin Davin n’y est sans doute pas pour rien. "Je suis deux fois 'étincelle d’or' à l’épreuve d’électrode enrobée, en 2018 et 2019", annonce fièrement le jeune homme. Pour lui, la filière technique c’était une évidence, une vocation même. "Mon père était indépendant. J’aimais bien l’aider dans son travail. Je ne voulais pas faire d’études supérieures". Lui n’a aucun complexe par rapport à son parcours, bien au contraire. "On a souvent l’idée que ceux qui sont en filière professionnelle sont un peu idiots. C’est vrai que pour le français et les maths on est moins bons. Mais on se rattrape dans d’autres domaines, on est passionnés par notre métier. On est tout aussi capable que les autres mais dans notre domaine."

On leur a toujours dit qu’ils n’étaient pas à la hauteur

Un aplomb que ne partagent pas tous ses anciens camarades de classe. Ces jeunes diplômés ont souvent du mal à se vendre, par manque de confiance en eux. Avant les épreuves sectorielles, l’IFPM, la structure qui organise le concours, donne d’ailleurs quelques conseils aux futurs professionnels. "Ils sont souvent de très bons techniciens mais ils ont parfois des difficultés à se présenter", confirme Brigitte Remacle qui donne certaines de ces formations. "Ils doivent apprendre à expliquer leurs compétences techniques. Ça n’est pas évident quand on leur a toujours dit qu’ils n’étaient pas à la hauteur. Il faut leur faire prendre conscience de ce qu’ils valent vraiment."

Les mentalités des parents et des élèves changent

Pourtant l’inscription en filière technique serait de plus en plus un véritable choix. C’est en tout cas ce que veut croire, optimiste, Michael Berzolla, le directeur de l’école polytechnique de Huy. "Les mentalités des élèves et des parents. On se rend compte que les élèves arrivent beaucoup plus tôt dans les établissements d’enseignement qualifiant. Dès la première année. Les effectifs dans le premier degré augmentent. Cela montre bien qu’il y a une nouvelle motivation des jeunes".

L’année passée, quelque 500 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles ont passé ces épreuves sectorielles. Les inscriptions sont en cours.