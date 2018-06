Est-il encore absolument nécessaire qu'Arcelor se débarrasse d'usines liégeoises ?

Selon plusieurs feuilles d'informations boursières et agences de presse, le gouvernement italien souhaite un report, au-delà du début juillet, de la vente de l'aciérie Ilva à la multinationale ArcelorMittal. Or, c'est précisément dans la perspective de ce rachat que les autorités européennes de la concurrence ont imposé que plusieurs usines liégeoises du géant sidérurgiste changent de propriétaires. L'opération de cession LDSI est en cours... Difficile de prévoir les éventuelles conséquences d'un éventuel changement de calendrier. Eventuel, parce que personne, ni le nouveau ministre transalpin du développement économique Luigi Di Maio, ni le porte parole de du groupe ArcelorMittal ne confirme ni n'infirme....

La société Ilva est passée sous contrôle étatique voici trois ans, dans la perspective d'un sauvetage de ce conglomérat à la réputation de pollueur invétéré, mais d'une capacité de production d'une dizaine de millions de tones. Les négociations avec ArcelorMittal ont porté sur le prix d'achat, les investissements, et le volume de l'emploi. Mais depuis la conclusion d'un préaccord, il est question de supprimer non plus cinq mille, mais sept mille postes de travail. Ce qui, forcément, suscite quelques mécontentements. La nouvelle coalition 5-Stelle/Lega qui vient de s'installer au pouvoir dans la péninsule envisagerait de financer Ilva pendant quelques mois encore, jusqu'en fin d'année, le temps de rouvrir des pourparlers sur le volet social de la reprise.

De quoi s'attendre à un report d'échéance des discussions avec NMLK, Salzgitter et SsAB, candidats repreneurs des lignes de galvanisation et de fer-blanc à Flémalle et Tilleur ? L'urgence n'est peut-être plus de mise, mais c'est largement prématuré de conclure en ce sens..