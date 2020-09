Est-ce le début de la fin des vols passagers au départ de Bierset ?

En tout cas, le groupe Tui a annoncé la "suspension" de ses activités à Bierset entre la mi-novembre et la mi décembre. C'est une conséquence directe de la pandémie, comme l'explique Christian Delcourt, le porte parole de l'aéroport : "Nous réagissons avec tristesse et compréhension. C'est dommage de priver les liégeois de la possibilité d'embarquer près de chez eux pour partir en vacances, mais, depuis la crise, Tui a dû jongler avec les zones rouges, orange, ou vertes, et ils ne peuvent pratiquement plus aller nulle part; il ne reste que deux destinations, pour l'instant, et les avions ne sont pas très remplis."

Le terminal reste donc désespérément vide, mais ce n'est pas une problématique très neuve en saison d'hiver. Néanmoins, une réflexion est en cours, parce que le bâtiment est objectivement sous-utilisé. Même si l'espoir demeure d'une reprise, dès le retour des beaux jours….