Esneux: non, les personnes sinistrées après les inondations ne seront pas radiées

A Esneux, de fausses informations circulent à propos d’une radiation d’office de sinistrés des inondations.

La rumeur s’est en particulier répandue sur les réseaux sociaux. Elle dit, en gros, que la commune aurait décidé de radier du registre de la population les sinistrés qui n’occupent pas le logement où ils sont domiciliés. C’est faux.

La commune d’Esneux doit multiplier les démentis ces derniers jours. Laura Iker, la bourgmestre d'Esneux: "Comment peut-on même imaginer qu'il y aurait la moindre parcelle de vérité dans cette information?" s'interroge la bourgmestre. "Les personnes qui font des travaux dans leurs biens, qu'ils soient propriétaires ou locataires, les personnes qui n'ont pas encore commencé les travaux dans leur logement, mais qui y retourneront le plus vite possible, on l'espère, évidemment, ces personnes continuent à être domiciliées chez elles. Il n'y a aucune décision, de quelque nature que ce soit, qui a été prise par la commune par rapport à cela. Simplement, -et là j'exclus les deux domaines du plan HP qui ont une situation un peu particulière-, il est un fait qu'il y a des personnes qui maintenant ont déménagé et dont on sait qu'elles ne reviendront pas dans leur logement, et ces personnes-là, il faut qu'elles aient un domicile, comme ça se fait de façon habituelle. Il y aura alors une enquête de la police, et on décidera de dire: la personne n'habite plus là et ne reviendra plus habiter là, donc il faut que cette personne soit domiciliée là où elle est effectivement pour le moment".