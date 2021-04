Esneux met en vente un terrain à bâtir .... d'à peine 5 mètres carrés !

C'est un terrain à bâtir pour le moins insolite qui est mis en vente à Esneux : ll s'agit une parcelle d'à peine 5 mètres carrés ! Elle est mise aux enchères par la commune, qui veut ainsi éviter une petite guéguerre de voisinage. Car curieusement, ce minuscule lopin de terre pas plus grand qu'une salle de bain intéresse des candidats acheteurs. "C'est en zone d'habitat, à la limite entre deux maisons, ce qui explique l'intérêt des deux propriétaires pour cette parcelle" explique Christian Bovy, le notaire chargé de cette transaction inhabituelle. "Pour la commune d'Esneux qui vend cette parcelle, c'est une manière d'éviter des disputes et des recours éventuels. Le plus offrant l'emportera. Une certitude, en 21 ans de notariat, je n'ai jamais vendu un aussi petit terrain !"

La vente aux enchères de cette parcelle rikiki a lieu du 26 avril au 4 mai, via Biddit, la plateforme de ventes en ligne des notaires.