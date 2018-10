A Esneux, les libéraux restent en tête. Avec un peu plus de 30% des voix, le MR conserve ses huit sièges et la tête de liste Laura Iker devrait en toute logique rester à sa place de bourgmestre. Les socialistes perdent deux sièges au profit d'Ecolo. Socialistes et Ecolo occuperont donc cinq sièges chacun. Cinq sièges aussi pour AGORA, liste à tendance Cdh.