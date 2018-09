Esneux : l'absente, la députée et la bourgmestre-candidate

Une commune, trois femmes et trois décisions face au scrutin. L'absente, c'est Marie-Dominique Simonet. L'ancienne ministre, figure locale du Cdh, a décidé de jeter l'éponge. La députée, c'est Christie Morreale. Ancienne vice-présidente du PS et ancienne échevine, elle se présente bien sur la liste socialiste, mais à la dernière place et ne vise rien d'autre "pour l'instant", qu'un siège de conseillère communale. La bourgmestre-candidate est à la tête de la commune depuis douze ans et elle espère bien y rester. Laura Iker assume la tête de liste du MR. Nous pouvons compter une quatrième femme dans cette litanie politique. C'est Anne Dister. Elle mène la liste Ecolo.

Marie-Dominique Simonet s'est faite prier pour donner sa décision. Finalement, non, l'ancienne ministre centriste ne se présentera pas. Et comme il n'est pas bon que le changement soit seul, le CDH d'Esneux-Tilff a aussi décidé de changer d'identité et de tête. Le leader historique Philippe Lamalle est dernier sur la liste. AGORA se présente comme une liste d'ouverture. C'est Jérôme Hardy qui en a pris la tête. Jérôme Hardy, pour qui c'est la première candidature et qui est le porte-parole de la ministre Cdh Alda Greoli.

Côté socialiste, la figure locale, Christie Morreale ne sera que députée. Et que conseillère communale. Pas bourgmestre d'Esneux cette fois-ci. Christie Morreale pousse la liste PS depuis la dernière place. Le porte-drapeau socialiste, c'est Bernard Marlier, le président du CPAS. Mais les leaders des autres listes s'étonnent de ne voir apparaître dans les débats que le troisième, le jeune échevin Serge Metelizin. Question de choix de parti nous a-t-il été répondu. Les socialistes se sont répartis le travail. A Bernard Marlier la candidature comme bourgmestre. A Serge Metelizin le boulot de représentation.

Au MR, pas de surprise : la mayeure Laura Iker est la candidate-bourgmestre et la tête de liste. Pour s'allier avec qui si elle a la main ? Ses adversaires soupçonne un préaccord avec le PS, mais pas question de choisir - ou de révéler son choix - avant le quatorze octobre au soir. Le dossier du pont de Tilff pourrait l'aider. Il a fallu deux législatures, mais les travaux viennent de commencer. Ca n'a rien de communal, c'est un dossier Infrabel. C'est vrai répond Laura Iker, mais c'est parce qu'elle connaît le ministre Belot qu'Infrabel a finalement lancé le chantier.

Quand le nouveau pont sera construit, il faudra réaménager le centre de Tilff. "C'est tout aussi important que réaménager le centre d'Esneux" explique la bourgmestre. Sans s'étriper publiquement, libéraux et socialistes ne sont pas sur la même longueur d'ondes. Pour les socialistes, à 3,6 millions d'Euros, le projet du centre d'Esneux est trop cher. Le MR concède qu'il faut garder les finances à l'équilibre et n'a pas voulu lier les mains d'une future majorité. La décision sur le plan de réaménagement d'Esneux sera pour la prochaine législature. A propos de ce projet, et de l'idée de faire "redescendre" la maison communale à Esneux, la liste Agora évoque une "faillite" et préconise une nouvelle version plus light. Pour Ecolo, le projet est "impayable" et a été mal mené.

Ecolo, comme Agora, insiste sur la mobilité douce. Agora critique une baisse des investissements publics. Les socialistes se félicitent de leur action sur les dossiers maison des jeunes, crèches et charte du logement social. A propos de logement, tous ont insisté sur le besoin de conserver à Esneux-Tilff son caractère de commune semi-rurale. Défi et le Parti Populaire présentent chacun une liste incomplète.