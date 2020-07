Escapade Ardente, l’activité qui vous propose de (re) découvrir Liège de manière ludique et innovante

Sillonner Liège à la découverte de ses pépites, curiosités locales et commerçants, dans un esprit ludique et innovant ? C’est ce que vous propose Escapade Ardente. Un rallye pédestre auquel Julié Baré dédie un article dans le magazine liégeois Boulettes Magazine .

Escapade Ardente vous propose de (re)découvrir Liège de manière ludique et innovante - 24/07/2020 Sillonner Liège à la découverte de ses pépites, curiosités locales et commerçants, dans un esprit ludique et innovant ? C’est ce que vous propose Escapade Ardente. Un rallye pédestre auquel Julié Baré dédie un article dans le magazine liégeois Boulettes Magazine.

Roadbook ? Check. Carte de la ville ? Check. Envie de découvrir la Cité ardente autrement ? Check. Vous voici nommé "Escap’ardent" et lancé dans les ruelles liégeoises pour une après-midi de découvertes. Au micro d’Olivier Colle dans Liège matin, la journaliste Julie Baré détaille l’expérience : "Escapade Ardente, c’est un rallye pédestre à la découverte de la Cité ardente. L’activité emmène ses participants par groupes de quatre à six personnes à la découverte de l’histoire de Liège et des commerçants locaux." Le tout parsemé de défis, de surprises et de missions.

Un parcours à destination des touristes, mais pas que : "Les Liégeois trouvent également leur compte. C’est vraiment l’occasion d’ouvrir les yeux, de regarder autour de soi, de visiter des choses qu’on n’a pas l’habitude de visiter. Et aussi de découvrir de nouvelles très bonnes adresses", assure la journaliste.

La saison 2020 d’Escapade Ardente couronnée de succès

"Cet été, tous les samedis après-midi, c’est complet. Mais la bonne nouvelle, c’est que Nadine Francke, la créatrice du projet, relance l’activité en septembre et octobre. Il faut la contacter via sa page Facebook pour réserver !"

Toutes les infos sont à retrouver sur Boulettes Magazine, sous la plume de Julie Baré : "Escapade Ardente, la balade ludique pour découvrir Liège".