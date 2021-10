Erik Neven est acquitté de traite des êtres humains et association de malfaiteurs

Le tribunal correctionnel de Liège a prononcé mercredi l’acquittement d’Erik Neven pour les principaux faits qui lui étaient reprochés dans un dossier de traite des êtres humains et d’association de malfaiteurs, liés à la prostitution d’une jeune Sénégalaise. Il a par contre été condamné pour une aide au séjour illégal et des coups à une peine d’un an de prison ferme.

Erik Neven avait été condamné en 2010 par la cour d’appel de Liège à une peine de sept ans de prison pour avoir fait travailler des prostituées (en majorité en provenance d’Afrique) dans de nombreux salons de Liège entre la fin 1999 et février 2003. Erik Neven, un avocat liégeois qui avait été condamné avec lui et trois autres protagonistes étaient suspectés d’avoir commis de nouveaux faits de traite des êtres humains dans le cadre d’une association de malfaiteurs en hébergeant une prostituée sénégalaise et en lui permettant d’exercer ses activités. Ces faits se seraient déroulés à Seraing, Riemst (Limbourg) et Fouron-le-Comte (Limbourg) entre 2013 et 2016. Des faits qu’Erik Neven contestait.

Le tribunal l’a finalement acquitté des faits de viols, de traite des êtres humains et d’association de malfaiteurs. Il est en revanche condamné à une peine d’un an de prison ferme pour aide au séjour illégal et une autre de coups.