Entre secrets et savoir-faire, c'est le pic de production des boudins liégeois

Apprêtez-vous à tout savoir sur les boudins : les gros, les petits, les blancs, les noirs... Chez un charcutier liégeois, on en fabrique 21 sortes différentes pour les fêtes : aux noisettes grillées, au spéculoos, aux chocolats orangette, aux scampis vermouth... Des plus simples donc, aux plus originaux.

Cela fait 40 ans que Claude Jacoby fabrique du boudin. Il vient d'ailleurs de remporter, pour la deuxième fois d'affilée, la médaille d'or du boudin de Liège. C'est la base de tous ses boudins blancs. " Je suis en train de placer tout ce qui est maigre et joues pour pouvoir composer le boudin blanc de Liège, qui est bien entendu composé de lait, d’œufs, de pain, de crème fraîche. C’est super light en fait. C’est bien dégraissé ; c’est une viande qui est très maigre. J’incorpore aussi un mélange d’épices mais je vous dirai juste qu’il y a du sel et du poivre, mais c’est tout ", explique Claude Jacoby.

L'ingrédient incontournable, c'est la marjolaine. Elle est cultivée sur les Coteaux de la Citadelle, à Liège, dans un champ de 2500 mètres carré caché derrière des maisons. " Elle sent bon, elle est fraîche et récoltée manuellement pour permettre l’élaboration de ce boudin ", affirme Roland Mewissen, maraîcher.

Après 15 jours de séchage, il faut l'émonder, manuellement, pour n'en garder que les feuilles. " On met trois grammes au kilo de viande. Ce n’est pas beaucoup mais c’est tout ce qui fait la spécificité du goût du boudin blanc de Liège ", détaille Octave Simonis, secrétaire de la corporation des bouchers de Liège.

Ce boucher liégeois fabrique trois tonnes de boudins entre la mi-novembre et la fin décembre.