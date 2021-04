Entre riverains confinés et installation du quartier général, le Mur de Huy est prêt

Le Mur de Huy accueille chaque année des milliers de spectateurs pour l’arrivée de la Flèche wallonne, qui se dispute ce mercredi. Mais cette année, les rues seront bien vides. Aucun spectateur ne sera admis dans le Mur, et même les riverains seront confinés chez eux. Pas question pour ceux-ci de mettre un pied sur leur trottoir. Une mesure à laquelle les riverains se sont visiblement adaptés, non sans regret.

" Il n’y aura personne dans le Mur, donc ça sera un peu triste. Ce sera une bulle de quatre dans le jardin et on viendra voir passer les coureurs sur le balcon. Si des amis parviennent à passer, ils viendront dans le jardin. C’est un peu dommage mais on comprend. Ça va être la 19e année que je regarderai la course ici ", explique un riverain. " Nous ne pouvons recevoir qu’une personne… que nous ne recevrons pas. On ne peut même pas mettre un pied sur le trottoir. Je suis la course chaque année et d’habitude nous recevons de la famille et des amis, on fait un barbecue, mais cette année on ne sera rien que mon mari et moi. Je comprends mais je trouve que c’est un peu sévère ", estime une autre. " Il y aura simplement mon beau-père et ma belle-fille, même pas sur la rue. Ça va être spécial. Je trouve que les mesures sont un peu exagérées. Déjà ne pas pouvoir aller sur le trottoir… Les autres années, on s’est déjà retrouvé à presque une trentaine ici ", regrette un troisième riverain, non sans s’étonner de la mise en place de barrières en métal et en corde pour maintenir les spectateurs alors que la présence de ceux-ci est interdite.