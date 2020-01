Entre humour et sexisme, le bourgmestre de Pepinster épinglé par l'opposition

Le bourgmestre de Pepinster est-il sexiste ? Lundi soir au conseil communal, Philippe Godin (non affilié à un parti politique) a lâché une petite phrase sur les femmes qui, selon lui, auraient plus besoin de se cultiver que les hommes. Pour le bourgmestre, c’est seulement de l’humour. Mais un conseiller Défi a signalé le fait à l’Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes. Il parle d’une remarque sexiste. L’opposition socialiste est elle aussi offusquée.

Sexiste sa remarque ou humoristique ?

La remarque est tombée en toute fin de conseil communal à Pepinster. L’ambiance est détendue. Et puis… "L’échevine a indiqué qu’il y avait un peu plus de 1000 femmes et environ 500 hommes qui étaient affiliés à la bibliothèque" raconte Julie Beckers, cheffe de groupe socialiste. "A ce moment-là, le bourgmestre a argumenté : ‘c’est normal voyons, là où les hommes savent, les femmes doivent encore apprendre’".

Alors, sexiste la remarque ? La version du bourgmestre est un peu différente : "J’ai dit - avec humour - que peut-être les femmes ressentaient-elles plus le besoin de se cultiver. Je ne vais pas devoir faire chaque fois attention quand on fait une petite note d’humour. Je crois que réellement on est en train de casser la démocratie, la liberté d’expression", se justifie Philippe Godin. Une explication que ne partage pas la conseillère Julie Beckers : "C’est présenté comme une sorte d’humour mais c’est un humour qui a tendance à se répéter. La répétition fait que ça devient très problématique". De son côté, le conseiller Défi Jean-Marie Fafchamps a lui aussi réagi : " J’ai réagi en disant que c’est du sexisme. J’ai envoyé un signalement à l’Institut pour l’égalité Homme-Femme ".

Entre sexisme, humour et liberté d’expression, jusqu’où un mandataire peut-il plaisanter trop loin ? En politique, la petite pique peut devenir une arme qu’on place soi-même entre les mains de son adversaire.