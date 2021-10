Entre covid et inondations, Didier Deru "ne s’attendait pas à avoir un mayorat aussi difficile"

Il y a déjà trois ans, on votait pour renouveler les conseils communaux. Élections à l’issue desquelles Didier Deru (IFR) devient bourgmestre de Theux. Le début d’un mandat particulièrement éreintant : entre la crise sanitaire et les inondations de la mi-juillet, la tâche mayorale s’est révélée particulièrement ardue. En août dernier, il quitte son poste pour des raisons de santé. Retour sur son parcours, à la mi-législature.

"La fonction de bourgmestre, je m’y attendais : je savais qu’il s’agissait d’une fonction à temps plein", assure l’ex-bourgmestre de Theux. Conscient des sacrifices, il prend les rênes de Theux à 66 ans. La vie politique, il connaît : il baigne dedans depuis 39 ans et avait déjà remplacé le bourgmestre à plusieurs reprises. "Mais avec les évènements inattendus que sont le covid et les inondations, je ne m’attendais pas à avoir un mayorat aussi difficile que celui-là", reconnait-il. "Il n’y a pas eu une année où il n’y a pas eu quelque chose de lourd à gérer."

Le covid, un coup de massue

"Quand ça arrive, on est dans l’inconnu. On essaie de faire au mieux et surtout, de prendre les bonnes décisions, même si elles sont impopulaires." Des mesures, qui mènent parfois à des débats houleux sur les réseaux sociaux : "On sent qu’il y a une frange de la population qui accepte et qui reconnaît la complication et la difficulté du travail. Il y a une autre frange de la population qui ne veut rien comprendre, qui ne veut rien savoir."

"Je ne suis pas abonné à ça et je ne réponds jamais, mais les commentaires sur les réseaux sociaux sont toujours extrêmement désagréables. Il faut faire la part des choses mais il faut faire évidemment avec", explique Didier Redu, regrettant l’époque les citoyens prenaient rendez-vous en bureau pour faire part de leurs préoccupations. "Maintenant, c’est tout juste si on ne vous injure par sur un réseau social, ce qui ne se passait jamais avant. Il y avait toujours un dialogue pour essayer de trouver des solutions."

Les inondations, l’épisode de trop

"Le premier jour des inondations, je n’ai pas su rentrer chez moi. Mon épouse a dû rester seule, sans GSM, sans électricité, sans eau. Je n’en ai même jamais parlé parce que c’est d’abord la population avant. Mais on a des journées vraiment difficiles." Didier Deru, comme les autres bourgmestres des communes sinistrées, n’était pas préparé à ce qu’il allait devoir gérer au moment des inondations. "On ne sait pas où on va, ce qu’il se passe. Encore une fois, on fait ce qu’on pouvait", souffle-t-il, avant d’ajouter qu’heureusement, Theux n’a connu aucun décès lors de cet épisode. "Nous étions soutenus, heureusement, mais une certaine responsabilité reposait sur les épaules des bourgmestres. Mais bon, le bourgmestre est là : on assume."

Assumer, dans les limites de ce que le corps veut bien donner. "Je n’étais pas malheureux en étant bourgmestre", assure Deru. Fatigué, en revanche, il l’était. "Et quand vous vous avez des problèmes de santé qui vous sont signalés, il faut savoir prendre une décision. Ça n’a pas été facile de la prendre." Le 10 août, un mois après les inondations, Didier Deru démissionne. Aujourd’hui a retrouvé une vie plus calme entre famille et marche, sa passion.