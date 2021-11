Entre Ans et Saint-Nicolas, Ogéo fait d'une ancienne houillère un "gisement foncier"

Un "gisement foncier", c’est une réserve de terrains qui peuvent être valorisés. Une vaste parcelle du charbonnage de Bonne Fortune, située sur la commune de Sain-Nicolas, appartient à une sous-filiale du fonds de pensions Ogéo. Elle s'étend sur quinze hectares et elle est actuellement occupée par un agriculteur, et elle a longtemps hébergé les équipes de foot de Montegnée. En partenariat avec un promoteur privé, un projet de lotissement commence à se dessiner. Il s’agit de construire plus de quatre-vingts maisons, et près de six cents appartements. Ce n’est pas la première fois qu’une utilisation résidentielle est envisagée. Mais le dossier peut surprendre par son ampleur. C’est un quartier de ville qui devrait sortir de terre.