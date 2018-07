Entre 80 et 85% des tickets des Francofolies ont déjà trouvé preneurs

Les ventes s'accélèrent encore ces derniers jours pour assister aux Francofolies de Spa, essentiellement les premiers et derniers jours du festival spadois (19-22 juillet) pour les prestations de Lost Frequencies, Henri PFR ou encore Cœur de Pirates. La soirée du 21 juillet avec Calogero et Christophe Willem est déjà sold out. "On a vendu entre 80 et 85% des tickets et on se dirige vers une fréquentation avoisinant les 100.000 festivaliers", assure Charles Gardier, co-organisateur, à neuf jours du coup d'envoi. Les responsables des Francofolies ont perdu leurs repères habituels en supprimant la scène de la place de l'hôtel de Ville et en recentrant le Festival dans le Parc de Sept Heures. Néanmoins, en fonction des ventes effectuées jusqu'à présent, ils savent que cette nouvelle formule est déjà une réussite pour la billetterie. "On a vendu 1000 abonnements '4 jours' de plus qu'il y a un an à pareille époque. La répartition était de 2/3 d'abonnements et 1/3 de places un jour. Il ne reste plus que 1500 abonnements pour tout le festival, 1000 places pour le 20 juillet (Cabrel) qui affichera sold out. 2000 places peuvent encore être écoulées pour le dernier jour et entre 2000 et 2500 pour l'ouverture", détaille M. Gardier.

Les organisateurs sont très satisfaits du rythme actuel de vente "et on constate que la scène Electro part bien actuellement", ajoute-il. Grâce à la formule tarifaire préférentielle uniquement proposée aux Spadois, une première dans l'histoire du Festival, les responsables des Francos savent que 800 d'entre eux assisteront aux concerts, soit près de 10% de la population.