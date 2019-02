Les élèves et les étudiants se sont rassemblés ce midi devant l'hôtel de ville de Liège. Ils sont entre 250, selon la police, et 500. On est loin de la manifestation déferlante de la semaine dernière mais l'action se voulait symbolique, histoire de maintenir la pression. De nombreux étudiants ont par ailleurs organisé des actions dans leurs établissements, sur le temps de midi, ou à la récréation.