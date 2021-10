Entre 1m et 1m50, c’est la distance à respecter lors du dépassement d’un cycliste

Ils sont cyclistes au quotidien, et ils en ont marre d’être frôlés par des automobilistes lorsque ceux-ci les dépassent. Alors une dizaine de membres du Gracq, le groupement des cyclistes au quotidien a mené une action ce dimanche entre Battice et Petit Rechain. Sur des vélos dont dépassait une frite de piscine, ils ont voulu inciter les automobilistes à garder leurs distances.

Être frôlé par une voiture ou un camion, c’est un sentiment que tous les cyclistes ou presque ont ressenti au moins une fois : "C’est un des sentiments d’insécurité les plus présents pour les cyclistes au quotidien. Parfois, on a l’impression que les automobilistes préfèrent faire prendre des risques aux cyclistes plutôt que de freiner un petit peu, perdre cinq secondes sur leur itinéraire, et puis redémarrer en prenant la distance nécessaire pour garantir la sécurité de tous. Le Code de la route prévoit un mètre d’écart en agglomération et 1m50 hors de celles-ci", précise Rémy Gueuning, responsable du Gracq de Verviers.

Une situation que Laetitia connaît bien. Elle a été percutée par un automobiliste trop proche : "Suite à l’accident, j’ai dû me faire opérer en urgence pour une quintuple fracture du plateau tibial. Les voitures passent souvent très près, alors qu’il y a de la place", témoigne-t-elle.

A un carrefour, les conducteurs se sont vu rappeler les distances à observer, mais promis juré, tous les respectent toujours : "Oui, c’est quand même fort important, et puis de bien mettre son clignoteur aussi, sinon celui derrière ne voit pas nécessairement", explique une automobiliste.

"Moi, il me faut un mètre. Ou alors j’attends, et je mets mon clignoteur. Je franchis même la ligne blanche", affirme un autre. "On voit souvent des véhicules qui ne respectent pas la distance. Mieux vaut ralentir et attendre derrière", estime un troisième.

Autre élément à garder à l’œil lors du dépassement : la vitesse. Un véhicule qui dépasse déplace de l’air qui déstabilise les cyclistes.