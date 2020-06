Ensival Moret Belgium : 155 emplois sur 205 pourraient être perdus

Ensival Moret Belgium, producteur de pompes industrielles installé à Thimister-Clermont vient d’annoncer son intention de réorganiser ses activités. Cela pourrait entraîner la perte de 155 emplois sur un total de 205.

Ensival Moret Belgium fait partie depuis 2017 du groupe suisse Sulzer. La société produit et assure la maintenance de pompes industrielles, notamment pour l’industrie du gaz et du pétrole. Elle explique vouloir adapter ses structures face aux bouleversements dans les marchés du pétrole et du gaz. Le marché des pompes industrielles fait face à une chute des volumes qui a été accélérée notamment par une baisse de la demande pétrolière.

Ensival Moret Belgium annonce qu’un centre technologique serait créé afin de maintenir certaines activités et une cinquantaine d’emplois sur le site.

La Direction a entamé ce jeudi matin la procédure d’information et de consultation avec les représentants du personnel au Conseil d’Entreprise. Elle dit être prête à conduire la procédure "Loi Renault" de la manière la plus optimale.

René Petit, secrétaire permanent ACV-CSC METEA, a réagi: "C’est quasi la totalité des emplois ouvriers qui risque de disparaître, ce qui signifierait la fin du site de production. Nous avons mis le doigt sur les difficultés de l’entreprise voici des mois sans réaction de la direction… Résultat, aujourd’hui, on nous annonce cette restructuration. C’est la douche froide. "