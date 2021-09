Enseignement supérieur: rentrée 100% en présentiel, avec masque obligatoire

Après la rentrée dans le primaire et dans le secondaire, c'est une nouvelle année qui commence ce lundi pour les étudiants du supérieur. Une rentrée bien différente de la précédente puisqu'elle aura lieu à 100% en présentiel.

Le masque reste obligatoire pour tous

Fini les cours par visio, les étudiants sont tous de retour dans les amphithéâtres. La distance entre les chaises n'est plus de mise, mais le masque reste obligatoire pour tous. Les locaux devront également être aérés un maximum. Les cafétérias rouvrent aussi leurs portes. Certains établissements scolaires, comme l'Helmo, ont décidé de miser sur un accueil festif pour souhaiter la bienvenu aux 1er bac, dont la rhéto a été rude. D'autres, comme la Haute École de la Province de Liège, ont préféré des accueils plus sobres pour raisons sanitaires.

Des inscriptions en hausse pour les métiers techniques

Globalement, en province de Liège, les inscriptions sont bonnes avec une tendance à la hausse pour les métiers techniques en Haute École, comme pour les formations en construction ou en infographie. Avec + 10% d'inscrits. Les inscriptions pour le bachelier infirmier aussi sont en légère augmentation. La crise covid n'aura donc pas effrayé les jeunes qui ambitionnent une carrière dans le milieu médical.

Nouveauté à Liège: un bac instituteur primaire en horaire adapté

Chaque année, la rentrée, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles formations ou de nouveaux programmes de cours. La Haute École Libre Mosane, par exemple, vient de créer un bac instituteur primaire.

Sa particularité, c'est qu'il propose des cours à horaire adapté. Une idée qui a boosté les inscriptions. Nathalie Bourdouxhe, directrice du cursus: "Il y a clairement une pénurie au niveau des instituteurs primaires. Les directions d'écoles étaient donc en grande difficulté et devaient parfois engager des personnes qui n'avaient pas le titre suffisant. Ça existait dans d'autres pôles académiques, celui de Bruxelles et celui de Louvain-la-Neuve. Et donc on s'est dit qu'il était temps de mettre ça en place à Liège. Et ça répond vraiment à une demande parce qu'on est victimes de notre succès. Nous avons presque 90 inscriptions. On a des personnes qui viennent avec des profils complètement variés, qui n'ont aucun titre pédagogique, et qui souhaitent vraiment une reconversion totale. Ça va de la personne sans emploi à la mère au foyer, à quelqu'un qui est agent communal, à un policier. On a vraiment de tout".