Enquête publique lancée pour les travaux du Waux-Hall de Spa

A Spa, une enquête publique est en cours pour l’obtention d’un permis d’urbanisme pour la restauration et l’aménagement de l’intérieur du Waux-Hall. Il s’agit de travaux attendus depuis longtemps et d’une enquête publique permettant aux habitants de faire part de leurs remarques jusqu’au 14 janvier. Et des remarques, certains riverains ont commencé à en formuler. Les travaux ne sont toutefois pas attendus avant de nombreux mois.

Le Waux-Hall est un bâtiment classé qui fait partie de l’important patrimoine spadois. Les travaux prévus concernent tant l’intérieur que le parc extérieur. Et c’est là que certains riverains trouvent à y redire. En effet, ils exploitent un petit verger-potager d’une superficie de 10 ares sur un terrain qui leur a été concédé par la Ville. Or cet espace, dans les travaux prévus, devrait être transformé en un parking de 14 places. Les utilisateurs et les riverains s’y opposent, voyant dans cet espace plus qu’un verger-potager, mais un lieu de convivialité et de création de liens entre habitants.

"Nous les comprenons mais il faut quand même rappeler que ce terrain leur avait été concédé à titre précaire, en attendant la réalisation des travaux. C’était clairement établi dès le départ. Bien sûr, nous voulons trouver une solution et le service des plantations de la Ville recherche un autre emplacement pour ce verger-potager. Nous sommes déterminés à en trouver un à proximité, et peut-être même dans le parc du Waux-Hall", explique Paul Mathy, l’échevin spadois de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme.

Quant aux travaux, ils ne sont toutefois pas prêts à débuter. Une demande de subsides pour les parties classées a été introduite à la Région wallonne, et ce n’est qu’une fois ces subsides obtenus que les dernières démarches préalables aux travaux pourront être réalisées. Bref, il faudra encore plusieurs mois, voire années, avant que les travaux ne débutent. Mais le dossier avance.