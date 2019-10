Enorme détour à prévoir durant dix jours suite à la fermeture du pont de Tilff

C’est un inconvénient majeur dont les automobilistes empruntant régulièrement le pont de Tilff vont devoir tenir compte : ce pont sera complètement fermé du 21 au 31 octobre, pour cause de travaux. La conséquence, ce sera l’impossibilité de passer d’une rive à l’autre sans faire un énorme détour de 15 km.

Une présignalisation sera mise en place dans le rond-point de Tilff, au niveau de la rue de l’hôpital et au pied du boulevard de Colonster. Des déviations seront mises en place, pour la circulation venant de Tilff, via la bretelle A602 et le pont d’Embourg. Pour ceux venant de la rue Fond du Moulin via le CHU du Sart Tilman et pour ceux venant de la rue d’Angleur via l’autoroute.

Les piétons pourront par contre continuer à traverser le pont durant les travaux.