Enodia (Publifin) se constituera-t-elle partie civile contre Stéphane Moreau ?

C'est un menu particulièrement copieux qui attend le conseil d'administration de l'intercommunale Enodia, l'ancienne Publifin. Il va falloir entendre un rapport sur la vente de Voo aux américains et un autre sur la possibilité de récupérer les indemnités payées à Stéphane Morau et à son équipe de direction.

D'abord entendre l'avis du cabinet d'avocats

Ces indemnités, rappelez-vous, ce sont les dix-huit millions payés à Stéphane Moreau, Pol Heyse, Bénédicte Bayer et Diego Aquilina. Cet argent, est-il possible de le récupérer et comment ? La question a été confiée au cabinent d'avocats Jones Day qui doit présenter son rapport ce jeudi. C'est le contenu de ce rapport qui déterminera Enodia à intenter une action en justice contre les anciens directeurs de sa filiale Nethys.

Ensuite, deuxième rapport, par le nouveau patron de Nethys, la vente de Voo aux américains de Providence Equity. Est-il possible de revenir en arrière ? A quelles conditions ? Est-il possible de renégocier ? Faut-il tout recommencer à zéro ? Et si on recommence toute la vente, Providence a-t-elle un droit de priorité par rapport aux autres amateurs ?

Enfin, Finanpart. Finanpart, cette société intermédiaire entre Publifin et Nethys qui empêchait de jeter un oeil sur les activités de la filiale commerciale. A l'issue du conseil d'administration d'Enodia, c'est l'assemblée générale de Finanpart qui se réunit pour, en principe, se saborder.