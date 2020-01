Enodia (Publifin) convoque les communes

Combien ont perçu les anciens membres de la direction de Nethys ? Ces indemnités sont-elles légales ? Et comment éventuellement les récupérer ? Ce sont des questions que les bourgmestres des communes actionnaires pourront poser en fin de journée ce mercredi chez Enodia. L'intercommunale organise en effet une séance d'information spéciale.

"Les dernières semaines, toute une série d'informations sont sorties, notamment sur les rémunérations, cette séance est une bonne chose évidemment" apprécie le bourgmestre de Belgny, Marc Bolland. Redoute-t-il que d'autres cadavres sortent encore des placards ? "Il y en a déjà tellement eu qu'on n'est pas à l'abri d'autre surprises."

Dans la salle de l'avant-dernier étage de la rue Louvrex, le bourgmestre d'Hannut, Manu Douette sera là lui aussi. "Depuis le début de cette histoire, les communes n'ont cessé d'interroger Enodia pour savoir comment agir pour récupérer notre dû. Nos premières questions ici, ce sera de connaître le montant des rémunérations et des primes payées à l'ancienne direction de Nethys, comprendre les timings et la vitesse des paiements, et si un acte délictueux a été commis, comment faire pour récupérer l'argent."

Deux personnes par commune, parmi le bourgmestre, les échevins et le directeur général sont invitées à participer à la réunion qui se tient à 17h00 rue Louvrex au siège de Nethys.