Engis: Serge Manzato conserve le mayorat

A Engis, même si sa liste perd deux sièges et que son score personnel est en recul, Serge Manzato conserve la majorité absolue et le mayorat. Le bourgmestre socialiste emmenait cette fois une liste d'ouverture baptisée Engis Solidaire. Elle a remporté 47,73% des suffrages et 11 des 17 sièges à pourvoir. En 2012, la liste PS avait fait 66,75% et décroché 13 sièges. Serge Manzato a obtenu 907 voix de préférence, contre 1203 en il y a 6 ans.

De retour dans le scrutin communal engissois, Ecolo parvient à devenir la deuxième force politique de la commune. La liste emmenée par Johan Ancia décroche 3 sièges (17,57%).

L'union des deux formations de l'actuelle opposition ne semble pas avoir convaincu. Cdh et MR avaient chacun remporté deux sièges en 2012. Engis Positif, la liste née de leur union et conduite par Fabrice Catanzaro, n'a obtenu qu'un seul siège ce 14 octobre.

Un siège a également été remporté par le MCER, le Mouvement Citoyen Engissois Réunis, lancé par l'ex-conseiller CPAS cdH, Raphaël Grégoire.

Enfin, le Parti Social EH de la dissidente socialiste Julie Leclercq décroche aussi un siège.