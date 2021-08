Engis : la coopérative Vent d’ENFAN va commander sa première éolienne citoyenne

Faire d’une des cinq éoliennes prévues sur les hauteurs d’Engis, une éolienne citoyenne, c’est l’objectif de la première levée de fonds de la coopérative Vent d’ENFAN.

Asbl, puis coopérative, Vent d’ENFAN a lancé sa levée de fonds le 1er mars. Elle se clôturera le 31 août. 122 coopérateurs ont répondu à l’appel et un peu plus de 150.000 euros sur les 200.000 espérés ont été récoltés. Vent d’ENFAN, qui est également agréée comme entreprise sociale, va commander sa première éolienne citoyenne le mois prochain et cherche encore d’autres coopérateurs.

Jean-Pierre Chisogne, le vice-président de la coopérative revient sur ses débuts : "A plusieurs citoyens, on s’est rendu compte qu’on avait des objectifs semblables qui étaient la promotion des énergies renouvelables, les économies d’énergie et le développement durable. Donc on a décidé de se lancer et de créer une asbl avec ce genre d’objectifs. Cette asbl s’est muée en coopérative au début de l’année. On essaie d’unir et d’amener les citoyens à collaborer avec nous et donc à placer un peu d’argent dans cette coopérative pour pouvoir poursuivre ces objectifs et notamment investir dans le projet éolien qui va sortir de terre près de chez nous aux frontières des communes de Nandrin, de Neupré et d’Engis.".

Acquérir une éolienne puis participer à d’autres projets

Le premier projet de la coopérative est donc d’acquérir une des cinq éoliennes prévues sur le site d’Ehein haut à Engis dans un projet conduit par Enovos Green Power et Bewatt."Il y a un décret ministériel qui permet aux citoyens de participer à hauteur de 25% aux sites éoliens. ", explique Jean-Pierre Chisogne, "Ici, on a un site qui comportera cinq éoliennes et donc on va se contenter de 20%, l’équivalent d’une éolienne pour la coopérative qu’on va acheter, qu’on va gérer, dont on va vendre l’électricité et puis on va utiliser les bénéfices à des objectifs qui sont en ligne avec ceux de la coopérative bien entendu. Pour l’instant, on est à 122 coopérateurs avec un peu plus de 150.000 euros qui ont été récoltés et on avait un objectif de 200.000 euros sur cet appel de fonds pour l’instant. L’idée évidemment dans ce genre de coopérative, c’est de faire un peu de bénéfice avec les projets dans lesquels on investit et puis de réinvestir ces deniers pour partie, puisqu’on rémunère aussi bien entendu les coopérateurs. L’idée, c’est de participer à d’autres projets. Pourquoi pas d’autres projets éoliens dans la région ? Mais ça pourrait très bien être de la biomasse ou d’autres choses. Même des projets beaucoup plus locaux. Pourquoi pas des panneaux solaires sur une école ou un projet d’isolation d’un hall omnisports ou d’habitations ? Donc vraiment tout projet qui est en phase avec les objectifs de la coopérative. Chaque coopérateur a une voix et donc on leur proposera des solutions et ce sont les coopérateurs qui décideront d’où seront réinvestis les deniers gagnés. On attend sur des sites éoliens du type de celui où on veut investir des rendements de l’ordre de 10%. On espère pouvoir donner jusqu’à 6% – c’est le maximum autorisé pour une coopérative labellisée – à nos coopérateurs. Le surplus sera amoncelé chaque année et puis réinvesti."

Optimistes face aux recours en annulation

Le permis délivré pour le parc éolien d’Engis est l’objet de recours en annulation devant le Conseil d’Etat, mais Jean-Pierre Chisogne ne montre confiant : "Ce projet est sous le coup de trois recours au Conseil d’Etat. On sait que ça va prendre énormément de temps. Nous avons un permis en bonne et due forme qui a été délivré par le ministre. L’étude d’incidence montre qu’on respecte l’ensemble de tous les critères que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau des routes ou de la Régie des voies aériennes. Donc on est relativement optimistes sur le résultat. On a d’ailleurs récemment eu un recours en suspension qui a été débouté par le Conseil d’Etat. Ça nous permet d’avancer quand même sur le projet. On va vraiment commander les éoliennes dans le courant du mois de septembre."