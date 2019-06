Engie veut augmenter la capacité de stockage et de puissance de la centrale de Coo

Engie va introduire début juillet une demande de permis pour augmenter de 7,5% la capacité de stockage et la puissance des installations existantes de la centrale de pompage-turbinage de Coo-Trois-Ponts, annonce vendredi le fournisseur d'énergie. Ce projet apportera plus de flexibilité sur le réseau électrique belge pour gérer efficacement l'intermittence des énergies renouvelables. Les travaux devraient aboutir en 2024.

Les installations de la centrale de pompage-turbinage de Coo-Trois-Ponts (province de Liège), d'une capacité installée de 1.080 MW et d'une capacité d'énergie stockée quotidienne de 5.000 MWh, peuvent être adaptées et aménagées pour offrir une capacité de stockage et une puissance de production supérieures, explique Engie. Les études de faisabilité actuellement en cours portent sur une augmentation de 7,5%. Cela équivaut à des augmentations de 80 MW de capacité installée et de 425 MWh de l'énergie stockée.

Les travaux représentent un investissement de l'ordre de 50 millions d'euros et devraient se terminer en 2024.

Cette démarche s'inscrit dans la transition zéro carbone "dont Engie veut être le leader". Elle offre la flexibilité dont le réseau a besoin et favorise ainsi l'intégration des énergies renouvelables intermittentes telles que l'éolien et le solaire, appuie l'entreprise.

Plusieurs projets renouvelables en voie de réalisation feront en outre du site de Coo un maillon important de la transition énergétique en Belgique. Engie cite ainsi l'installation de panneaux solaires reliés à des bornes de rechargement pour voitures électriques et d'autres qui alimenteront Plopsa Coo ainsi que le projet de construction de six éoliennes sur le site de la centrale.