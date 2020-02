Engie Electrabel pourra construire un nouveau hall de stockage de déchets nucléaires à Tihange.

Ce nouveau bâtiment doit être aménagé sur le site de la centrale. Il doit servir à entreposer des déchets nucléaires à sec et non plus dans des piscines comme ça se fait d’habitude. C’est une décision qui a fait bondir Ecolo.

Nous demandons simplement de faire respecter cette loi

Pour Ecolo, le bâtiment est trop grand et ce n’est pas une solution durable de stockage des déchets. "Aujourd’hui, pour entreposer tous les déchets nucléaires produits jusque 2025, c’est-à-dire jusqu’à la mise à l’arrêt des centrales nucléaires en Belgique, il faudrait 53 emplacements. Electrabel en demande le double et demande, dans son permis explicitement, de sortir du cadre de la loi de sortie nucléaire pour pouvoir entreposer plus de déchets et donc produire plus longtemps. Là, pour nous, c’est un très mauvais signal. Le rôle du ministre de l’intérieur, c’est de faire respecter la loi. Et la loi dit qu’il y a une fin en 2025 pour le nucléaire en Belgique. Nous demandons simplement de faire respecter cette loi", s’insurge Samuel Cogolati, membre du parti Ecolo.

Engie Electrabel rétorque que cette surcapacité ne signifie pas qu’elle veut prolonger ses centrales nucléaires. Mais qu’il faut une marge de manœuvre. L’opérateur explique avoir besoin de ce bâtiment de stockage des déchets pour démanteler les centrales. Le dossier n’est pas clôturé. La Région doit encore délivrer un permis d’urbanisme.