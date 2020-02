Energies renouvelables: Verviers au coeur d'un projet pilote européen

Gourmands en énergie, la piscine de Verviers et le hall des sports d’Ensival vont bientôt servir de cadre à une expérience pilote. Notamment avec l’installation de panneaux solaires hybrides qui fournissent à la fois de la chaleur et de l’électricité. Le projet SunHorizon sera financé par un programme européen.

Du laboratoire au terrain

De nouvelles technologies de production d’énergie renouvelable ont été testées en laboratoire et l’Union Européenne souhaite les mettre à l’épreuve avant une éventuelle phase de commercialisation. Ces technologies seront installées sur des bâtiments à travers l’Europe. Différents systèmes seront essayés, les données seront ensuite échangées pour définir ce qui fonctionne le mieux.

En Belgique, c’est Verviers qui a été choisi pour accueillir deux unités pilotes. L’expérience sera menée par la Régie Communale Autonome de Verviers et le GRE Liège.

Le projet prendra place à la piscine de Verviers et dans le hall Moray. Trois technologies seront combinées pour réaliser des économies d’énergie. Des panneaux solaires hybrides, qui produisent à la fois de la chaleur et de l’électricité, des pompes à chaleur fonctionnant au gaz, moins cher que leur équivalent électrique pour produire de la chaleur et enfin des ballons de stockage à stratification, qui servent de réservoir d'énergie sous forme d'eau chaude.